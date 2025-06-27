Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre duyarlısı bir vatandaşımız İskele bölgesinde 3 yıl önce Kantara bölgesinde başlayarak Tatlısu Boğazına kadar gelen orman yangınının üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek o günden bugüne kadar büyük yangınlar için önlem almak adına ne yapıldığını sorguladı.

Vatandaşımız “Kantara’daki yangının üzerinden 3 sene geçmiş. Ne değişti? Yine bir yangın olsa nasıl müdahale edilir? Yangın uçağı aldık mı? Ormancılarımız itfaiyecilerimizi eğittik mi?” diye sorgulayarak devletin üzerine düşen görevleri ne kadar yaptığın ı sorguladı.

Kurak geçen bir yıl nedeniyle yangın tehlikesinin hat safhada olduğuna dikkat çeken duyarlı vatandaşımız yanan bu bölgenin yeniden yeşermeye başladığını ancak bir yangın felaketiyle buranın kapkara olacağını dile getirdi.

Yetkililerin bir an önce ülkeye bir yangın uçağı almasının şart olduğunu zira büyük bir orman yangının da zamanında yapılacak müdahaleyle daha fazla zarara yol açılmadan yangın söndürülebileceğini sözlerine ekledi.