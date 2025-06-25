Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizde bazı şeylerin göz göre göre yapılmasının artık sabırlarını taşırdığını ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Duyarlı vatandaşımız pazartesi günü Demokrasi Ortaokulu’nda yapılan mezuniyet töreni için okula yürüyerek gittiğini söyleyerek, tam okula gireceği sırada karşılaştığı fotoğraftaki kaldırım üzerindeki araç nedeniyle adeta kan tepesine fırladığını anlattı.

Kaldırımların araçların park yeri değil insanların yürümek için kullandığı yerler olduğunu vurgulayan vatandaşımız “Ancak esas konu bu kaldırıma park eden sürücünün kullandığı araç bir RHA araç olmasıdır. Bu aracı kullanan sürücünün ne ayrıcalığı var ki de kaldırıma park ediyor” diye sorguladı.

Normal araçlar gibi onun da park edebileceği başka park yerleri bölgede mevcut olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşımız “RHA plakalı olması onu trafikte ayrıcalıklı yapmadığını bilmesi gerekir” diyerek sözlerini tamamladı.