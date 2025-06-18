"MEDENİYET DEDİĞİN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR "

Eskiden savaşlar ,meskun yerlerde olmazdı. Mohaç ovasında, Malazgirtte, Waterloo da olurdu.

Masum, insanlara, çocuklara, hastalara saldırılmızdı

Münferit olaylar olurdu ama toplu katliamlar son yüz yıllarda arttı.

Şimdi , bir çok ülkenin elindeki silahlardan on tanesi bütün Dünya yı yakar.

Amerika bunları kullanıp Dünyayı yakabilir. Şonuçta ne kazanacak.

Bütün canlıları öldüğü, kömürleşmis bir Dünyada :

- Puro içemeycek

- Tecavüz edeceği çocuk bulamayacak

- Doğum gününde keseceği pastada radyoslonlu undan yapılacak.

Önce Amerikalılar akıllarını başlarına toplasınlar.

Trump gibi bir başkanları olduğu için hiçap duymazlar mı?

Suriyeden sadece Türkiye ON milyon göçmen aldı.

Amerika da alsın altı milyon YAHUDİYİ , orta Doğudan çekilsin. Amerika kıtasında yabancı üsler mi var.

İKİNCİ ÖNERİM;

Atom Enerjisi Kurumu bütün ülkelerdeki nükleer silahları, kilit altına alsın kullanılamaz hale getirsin

Sadece İran değil, tüm nükleer silah üretenler, İsrail dahil, ağır yaptırımlar yapılsın

Netanyahu yargı önüne çıkarılmalı.

İran'da serbest seçimle halk kendi yaşam biçimini belirlesin

İsrail , Gazze yardım kapısını derhal açacak ve savaş tazminatı ödeycek.

Filistin Devleti kurulacak. Orta Doğu'da karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir dostluk işbirliği oluşturulacak.

Akıl, Adalet, , mantık ve reel düşünce olmazsa radyosyon yüklü bir dünyada sağ kalanlar nere kaçacak.

Başka dünya yok!!!

Sessiz çoğunluğun sesini yükseltme zamanı geçiyor

(Yücel Dolmacı)

İsrail İrana saldırdı bölgede bir savaş durumu var. Devletimizin büyüklerinden, hükümet yetkililerinden açıklamalar geliyor. Açıklama yapan kişilere yönelik eleştiri değil, genel olarak söylemek isterim. VAZGEÇİN! Hiçbir şey ￼söylemeyin, boş laf etmeyin. Sanki elinizden birşey gelirmiş gibi. Ya da söylenenler gerçekmiş gibi. Yok kaçbin kişişik sığınak varmış, yok güvendeymişiz, en güvenli, huzurlu ülkeymişiz. Halkın yüzüne bakarak aklına zekasına hakaret eder, dalga geçer gibi bir tutum içindesiniz.

(Ahmet Özant)

Ben hala daha 258 özel sığınak, 10 genel sığınak işindeyim. Mantıken bunların ailelere ait olduğunu düşünüyorum. Standart aile mensubu sayısı 4 ama 10 alsak, bu durumda 2580 kişi buralara sıtır edilebilir. Sivil Savunma toplam kapasiteyi 200 bin olarak açıkladığına göre, bu durumda 197.500 kişi, 10 sığınağa nasıl sığar? ‘Dört fil bir vosvosun arkasına nasıl sığar’ da diğer merak ettiğim konu…

(Ulaş Barış)

Helal olsun size.

Helal olsun.

En küçük motorun sigortası 2500.

Yatırım kalkarım allahıma şükür ederim bisiklete de sigorta çıkarmadığımız için.

(Hüseyin Cumaoğlu)

İrade, demokrasi, uluslararası toplumdan uzaklaşma, mülkiyet diyoruz ama insanların çoğunun asıl derdi pahalılık…

Çok pahalılık var.

Öyle böyle değil.

Lefkoşa’nın güneyinde hep gittiğim bir restoran var; 10 yıl önce aynı menüyü, aynı fiyatı ödeyerek yiyordum.

Hâlâ öyle!

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 2012 yılında asgari ücret, 6 aylık deneme süresinin ardından, 924 Euro'ydu. Şimdi 1.000 Euro oldu. Yıllardır neredeyse değişmedi. Burada ise bir yandan hayat pahalılığı artıyor, diğer yandan ücretler... Personel gideri arttıkça fiyatlar gene artıyor.

Bir de Türk Lirası var tabii...

Asıl unsur o.

Hiçbir istikrar yok.

(Cenk Mutluyakalı)