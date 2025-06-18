Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücümüz, yollarımızın gerçekten de trafik güvenliği açısından çok kötü olduğunu tüm sürücülerin bunun biliciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Sürücümüz bu fotoğrafı Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde Haspolat Kavşağı bölgesinde çektiklerini belirterek fotoğrafta görüldüğü gibi her tarafı açık TIR kamyon dorsesi üzerinde çeşitli inşaat malzemeleri olduğunu ancak ne bir iple bağlı olduğunu ne de bir örtü olduğunu ifade etti.

Dünyada bu şekilde yük taşıyan kamyon veya tır tarzı ağır araçları sadece ülkemizde görebileceğimizi savunan duyarlı sürücümüz “Bu TIR araç yolda giderken aniden bir fren yapsa veya lastiği patlasa üzerindeki birçok inşaat malzemesi yola savrulacak ve belki de bazı araç sürücülerinin kaza yapmasına neden olacak. Yollarımız bu tedbirsizliği kaldırmaz” diyerek bu konuda herkesin biraz daha duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.