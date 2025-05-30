BM Genel Sekreteri Kıbrıs Elçisi María Ángela Holguín ile güzel bir toplantı yaptım. Diplomasi ve çatışma çözümünde gösterdiği geniş tecrübeyle, uzmanlığı tamamen kullanılması gereken bir arabulucu olduğu açık. Bu zorlu zamanlarda, süreci ileriye yönlendirecek cesur ve tarafsız kolaylaştırıcılara ihtiyacımız var.

(Erhan Erçin)

Asgari ücretli...

Çalıştığı iş yerinden 7 bin 300 TL çaldı...

Şikayet edildi.

1 yıl 6 ay hapis yatacak...

1 TL bile çalmayacak elbette ve aldığı cezayı da hak ediyor.

Buraya kadar her şey normal...

Sizce anormal olan ne?

Evet, buldunuz...

Devleti çalsaydı...???

Hem de 7 bin TL değil, 7 milyon TL...

Hapis yatar mıydı?

(Hüseyin Ekmekçi)

Dua etmemiş diye fırlatmış kızı yere.

Yirmi bir yaşında bir genç kadın…

Ayak bileği kırılmış.

Kırılan yalnızca kemiği değil; kırılan akıl, kırılan vicdan, kırılan bu ülkenin geleceği…

Artık sormuyoruz bile: “Nasıl bir kafa bu?”

Çünkü cevabı çoktan öğrendik.

Bu, cinnet değil…

Bu, bir zihniyetin sureti.

Dayatılan bir aklın, korunan bir anlayışın yansıması.

Seçimle değil, talimatla geldi bu yönetim aklı... Sırtı sıvazlandı, göz yumuldu ve her gün biraz daha meşrulaştırıldı.

(Cenk Mutluyakalı)

GAZZE DE. TRAJEDİ :

Bir şehir ağır bombardıman altında yıkılıyor. Hastahaneler, okullar vuruluyor.

Binlerce çocuk, yaşlı, hasta, GAZETECİ , YABANCI DOKTOR , VB katlediliyor ve enkazlar halâ daha vuruluyor.

Uluslar arası Mahkeme, BM Genel Sekreteri, Uluslar arası Kuruluşlar Netanyahuyu suçlu buluyor ve tutuklanası lazım, Adam geziyor.

İki milyondan fazla halk aç. Bir avuç un diyorlar.

Su yok. SEFALETİN DANİSKASI. !!!

Bir çok Dünya lideride nutuk çekiyor.

- Filistinin yanındayık. Kalben destekliyoruz.

İnsanların kalben desteğe ihtiyacı yok. Midece desteğe ihtiyaçları var ki, kalpleri durmasın.

Sonuç : TOK AÇIN HALİNDEN ANLAMAZ.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ, Kİ GAZZE YE PEYNİR GİTSİN.

Buna paralel NETYAHUNUN Kankası HRİSTODULİDİS,da yıllardır, Gazzeliler durumuna düşüremedikleri Kıbrıslı Türkleri, topluca hapis etme yöntemi geliştirdi.

Burda şartlar farklıdır. Farkında değil.

(Yücel Dolmacı)