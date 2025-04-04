İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamuoyunda "boykot" çağrılarını yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan 11 zanlıya ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Başsavcılıkça kamuoyunda "boykot" çağrılarını yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen 11 şüpheli hakkında, savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Oyuncular Sendikası Set Birimi Sorumlusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 zanlı hakkında hazırlanan sevk yazısında, şüphelilerin sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından "boykot çağrısı" adı altında yaptıkları paylaşımlar suretiyle "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarını işlediklerinin tespit edilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.

Yazıda, somut olayda şüphelilerin eylemlerinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmayı engelleyici boyuta ulaştığı, "nefret ve ayrımcılık" suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu belirtildi.

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların tahkir edici nitelikte olduğu kaydedilen yazıda, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmaya elverişli olduğu değerlendirildiğinden, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun da unsurları itibarıyla oluştuğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Yazıda, bu kapsamda şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması ile kaçma ve delil karartma şüphesi nazara alınarak adli kontrol kararı uygulanması talep edildi.