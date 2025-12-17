Sn. Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’ın hız kesmeden silahlanması ilerleyen günler için önemli bir tehlike gibi görünüyor. Bu konuyu BM’ye iletmenizde fayda var. Zira silahlanma adımları barışa hizmet etmez…

Sn. Ünal Üstel, ameliyatınız sonrasında herhalde iyileşme sürecinizi sağlıklı bir şekilde geçirmişsinizdir. Bu süreçte hem hükümet hem de partiniz ile ilgili kararlar aldınız mı? Kulislerde dolaşan haberlere göre bütçe sonrasında erken seçim için tarih belirlenecekmiş…

Sn. Dursun Oğuz, sizin Tarım Bakanlığınız döneminde Kanlı Dere’yle Mesarya bölgesine ulaşan yağmur suları Köprü Barajına yönlenmişti. Ancak bu yıl bu suların çok azı baraja gitti. Sebebiyle ilgili bir bilginiz var mı?

Sn. Turgay Deniz, açıklanan ihracat-ithalat rakamlarına bakıldığı zaman ithalatın her geçen günü büyüdüğü görülüyor. Bu şekilde dışa bağımlılığın önüne geçmek için ülkede üretimi desteklemek gerek herhalde…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi sınırları içinden geçen Kanlı Dere’nin Köprülü Barajı’na akması için kullanması gereken derenin kapalı olması nedeniyle tarlalara yayılan sular çiftçileri zarara uğratmış.

Sn. Feriha Tel, Yeşil Barış Hareketi olarak yaptığınız tespitlere göre, ülkemizde çevre sorunlarının her geçen yıl arttığını dile getirdiniz. Gerçekten de bütçesi bile olmayan bir Çevre Dairesi’yle bu ülkede ne kadar çevre korunabilir…