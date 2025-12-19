Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis'e Fransa'nın "Jafari Kararı"nı sordum.

"Bilgi sahibi değiliz" dedi.

"KKTC vatandaşı" Behdad Jafari, 2 ay önce Kıbrıslı Rum makamlarının talebi üzerine "mülkiyet"le ilgili Fransa'da göz altına alınmış, ancak, "Avrupa Tutuklama Emri"nin, Fransa’daki temyiz mahkemesi tarafından reddedildiği açıklanmıştı.

"Jaferi'nin yeniden adanın kuzeyine döndüğü" de açıklandı.

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü, bu gelişmeyle ilgili soruya "ilk kez duymuş" gibi tepki verdi, ne olduğunu anlamaya çalıştı, "Gündemimize gelmedi, bu konuyu araştıracak, gerekli açıklamayı yapacağım" dedi.

Enteresan!

(Cenk Mutluyakalı)

1974 den SONRA yasak olduğu için en çok aranan ve içilen içki... Kapılar açılınca serbest bırakıldı kimse kuzeyde yüzüne bakmdı...Yasaklar talebi artırır cazibesi olur.. o yüzden yasak sorunu çözmez bu içki içinde kenevir içinde aynıdır...

(Ümit Bahşi)

Kapatın artık şu NATO denen karagözlüğü —

NATO 2.dünya savaşından sonra batı bloku ülkelerinin, Rusya liderliğindeki doğu blokuna ( komünist ülkelere) karşı kurduğu bir savunma paktıdır. Şu anda AB ülkeleri, ABD, Türkiye, İngiltere ve Karadağ ‘dan ibaret 32 üyeli bir askeri işbirliği örgütüdür.

Türkiye bu örgüt içinde ABD’den sonra 2. büyük orduya sahiptir. Bu güne kadar güçlü ve cesur Türk ordusu, başta Kore savaşında olmak üzere, birçok cephede NATO ülkelerini

savunmuştur.

Gel gelelim bugün başta ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi NATO ülkeleri,Yunanistan ve Kıbrıs’ta üsler alarak Türkiye’ye karşı mevzilenmişlerdir.

Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri NATO dışı sahte devletçık, yine NATO üyesi olmayan terör örgütü İsrail ve NATO üyesi Yunanistan ile bir araya gelerek, NATO’nun 2.büyük ordusuna sahip Türkiye’ye karşı savaş hazırlığı içindedirler.

Şimdi Allah aşkına söyler misiniz bu NATO denen ucube örgütün faydası nedir?

En azından Türkiye’nin bu pislik örgütlerden kurtulma zamanı gelmedi mi ?

(Hasan Özbaflı)

Her gün elektrikleri kesilen bir devleti dünyaya tanıtacaklarını söyleyenler, anlatın da bilelim.

Karanlığımızı mı tanıyacaklar?

Dünyada en çok elektriği kesilen ülkeyiz herhalde.. Belki bu yönümüzü tanırlar.

Ne dersiniz?

(Emine Sütçü)

Ne üzüldüm yine sabah sabah...

Devasa bir kaybı yaşayan aile yanında hiç elbet benimkisi.

Bir varız, bir yokuz.

Görün işte hayatı!

Algılayın kavgaların, didinmelerin hiçliğini..

Sabah evinden çıkan gencecik bir kız artık yok!

Trafiğe bir can daha!

Allah rahmet eylesin..

Bitsin, tükensin, yok olsun kazalar, hastalıklar, ölümler!

Çok üzgünüm yitip giden her can için.

Arkalarından ağlayan aileler için.

Bitsin...

Yaşanmasın artık ölümler...

(Sevdiye Gökaydın)