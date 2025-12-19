Sn. Ünal Üstel, siyasi kulislerden ulaşan dedikodulara göre, bütçenin geçmesi sonrasında kabinede değişikliğe gitme yönünde haberler dolanıyor. Anlaşılan yeni bir kabine ile seçim hazırlıkları başlatacaksınız…

Sn. Dursun Oğuz, başınız sağ olsun. Dün sabah saatlerinde trafik kazasında hayatını kaybeden gencimizin yakınınız olduğunu öğrendik. Allah sabırlar versin diyelim…

Sn. Özdemir Berova, 2026 yılı bütçesinin 190 Milyar civarı olmasına karşın bütçe içinde doğru dürüst yatırım kalemi görülmüyor. Anlaşılan bu bütçe ancak memuru ve emekliyi ödeyecek…

Sn. Mine Gürses, dün basınla bir araya gelerek 2025 yılı içinde Merit Hoteller Grubu’nun gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk projelerini paylaştınız. Keşke ülkedeki diğer kurumlarda sizin kadar duyarlı olabilse…

Sn. Ali Alioğlu, Narenciye Üreticileri Birliği olarak üreticilerin ayağa kalkması için süresiz eylem çağrısı yapmışsınız. Ancak sizi herhalde duyan birisi yok. Zira hiçbir gelişme yok…

Sn. Süleyman Uluçay, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde Gazimağusa Belediyesi için ikinci kez aday olacağınızın sinyalini vermişsiniz. Hadi hayırlısı olsun diyelim…