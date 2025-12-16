Geçtiğimiz günlerde bir yatırımcı dostumla konuştum.

Güneyde de şirket kurmuş.

İş yapmak, üretmek, büyümek hayaliyle…

Anlattıkları ibretlikti:

"Çin’den ithalat yapıyorlar, vergi sıfır. Yunanistan’dan gelen ürünler yine öyle.

Biz aynı ürün grubunu ithal ederken yüzde 45 vergi ödüyoruz.

Bu şartlarda rekabet etmek mümkün değil.

Kuzeyde bugünkü maliyetlerle güneye mal satmak çok hem de çok zor.”

Bu yalnızca bir yatırımcının hikâyesi değil.

Sürdürülemez bir düzenin özeti...

(Cenk Mutluyakalı)

Güney Kıbrıs alabildiğine silahlanırken, emperyalist ülkelere üsler verip savunma anlaşmaları yaparken ve Enosis kararı halen kaldırılmamışken nasıl federal çözüm olacakmış doğrusu çok bilinmeyenli bir denklem ortaya çıkarıyor. Güney Kıbrıs bizi masa başında ,bu çok paydaşlı durumla oyalamak istiyor.

(Olgun Necat Paşalar)

Elinde mızrak götünde don yerine yaprak kullanılan kabile ülkelerinde bile devlet memurunun, emeklisinin maaşının ödeneceği haber olmaz. Bizde devletin başı çıkıp açıklama yapıyor.

(Evrim Mehmet Kamalı)

Hukukçular, "Usul, esasa mukaddemdir" derler... Erhürman da bir hukukçudur... Yöntemini egemen hale getirerek esası etkileyebileceğini düşünüyor. O'nun yöntemi, esasa dair düşüncelerini anlamamıza da yardımcı oluyor zaten.

(Hasan Erçakıca)

Mahallemize dün akşam kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen 2 adet dişi av köpeği görülmüştür…

Yavruları korumaya alarak ihtiyaçlarını karşıladık .. Belediye ile görüştük barınak dolu olduğu için alamayacaklarını belirtiler..

Bizde 3 köpek 5 kedi var maalesef bu yavrulara bakacak yerimiz yok...

Sahiplenmek isteyen lütfen benimle irtibata geçsin ben de yardımcı olurum bakımlarına lütfen yardımcı olun bu soğukta onlara bakacak insanların haberini bekliyorum …

(Süleyman Özkoç)

Hayır, görüşse ne? Bence hiç sıkıntı değil. Fidan ile de görüşebilir, gerekirse Erdoğan ile de. Masaya beklenmedik bir öneri gelmiş olabilir, Türkiye’yi direk ilgilendiren bir konu olmuş olabilir, yeni 5’li ile ilgili bir şey olabilir. Ben bir sorun görmedim, yalnız dikkat edilmesi gereken şey bu tür istişarelerin dozajını iyi ayarlamaktır. Yani tatmin edici inisiyatifi alabilme becerisini.

(Ulaş Barış)