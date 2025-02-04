1942 yılında İngilizlerin teşvikiyle kurulan Kıbrıs Adası Türk Azınlık Kurumu'ndan (KATAK) bir buçuk yıl sonra, 22 Nisan 1944 tarihinde, İkinci Dünya Savaşı’nın olağanüstü koşulları devam ederken, Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşları KATAK’tan ayrılarak, toplum adına sömürge yönetimi karşısında Kıbrıslı Rumlara hali hazırda tanınmış bazı hakların Kıbrıslı Türklere de verilmesini sağlamak amacıyla Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi’ni kurarlar.

Dr. Küçük, kuruluş konuşmasını yaparken (İngilizleri de kışkırtmamaya özen göstererek), partinin amaçlarını şu sözlerle özetler:

"Her gün biraz daha vasi salahiyetiyle doğru yol alan idareye anlatmak istiyoruz ki biz de bu memleketin en eski sahiplerinden biriyiz... (Amacımız MH.) Biz, misal olarak aynı kubbe altında yaşayan diğer unsurların sahip oldukları hakları göstermek ve onlardan bizim de istifade etmemizi temenni etmektir..." Doktor Küçük ayrıca nüfusa göre temsiliyetin onları ancak çoğunluk idaresine götürdüğünü ve ancak toplum olarak birleşerek siyasi eşitlik talep edileceklerini ima ettiği şu cümleleri kurar:

"Bu kadarına kaniim ki bu cemaata ne belediye azalıkları, ne kavanin azalıkları refah getirebilir. Çünkü ekalliyetteyiz, çünkü her mecliste ekseriyetin verdiği kararlara tabi olmaya mecburuz. Demek ki birleşir ve tek bir kale haline gelirsek o zaman didişmemiz uğraşmamızla istediklerimizi elde edeceğiz."

Bu konuşma bence Kıbrıs Türkü'nün herhangi bir çoğunluk idaresini kabul etmeyeceğinin açık bir beyanıdır ki bu tip beyanları da eski Kavanin meclisi tutanaklarında çokça vardır. Yani siyasi eşitlik talebinin geçmişi çoook gerilere gider.

(Mete Hatay)

Evrensel kriterlerin ya da bilimselliğin önemi yok…

Her işimizde ya milliyetçilik var ya talimat düzeni…

Bu nüfus mühendisliği mantığını araba ehliyeti meselesinde de gördük.

TC ehliyetiniz varsa, doğrudan trafiğe çıkıyorsunuz.

İyi de Türkiye’ye göre Kıbrıs’ta trafik ters!

Ha eğer “diğer ülke yurttaşı”ysa…

O zaman 10 ders alacak, sınava girecek…

Milliyetine göre karar mı olur?

Üstelik Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını sevmek de değil bu…

Tam aksine…

Ölüme göndermek, göz göre göre…

(Cenk Mutluyakalı)

Okulları kapatırsak trafik sorununu kökten çözeriz gibime geliyor...

Kim derdi ki ülkenin en büyük sorununun kaynağı eğitim olacak...

(Ahmet Vamık)

“Diğer” ülkelerin de TC ehliyetlilerin de doğrudan trafiğe çıkabilmeleri gerek. Trafiğin akışı sebep olmamalı. Sonuçta biz İngiliz ehliyeti ile Avrupa da “doğrudan”araba kiralayıp trafiğe girebiliyoruz veya Avrupalı İngilterede..çünkü trafik beynelmileldir ve kuralları standart …

(Uğur Adem Dener)

Hayat size şunu öğretir; Zaman insanları değiştirmez! Gerçek yüzlerini ortaya çıkarır..

(Emirali Tatlıdil)