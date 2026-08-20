Sn. Ünal Üstel, hükümet ortaklarınızla birlikte Ankara’ya yaptığınız ziyaretin sebebi neydi acaba? Cevdet Yılmaz beyle 2027 yılı ile ilgili projeleri mi konuştunuz? Yoksa bütçeye destek mi istediniz?

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, daha önce Meclis’ten onaylanarak Cumhurbaşkanlığından dönen Seçim ve Halk Oylaması Değişiklik Yasası’nda acaba değişiklik oldu mu? Bu konuda bir açıklama yapılması şart…

Sn. Hakan Dinçyürek, ülkemizde bir süreden beridir kız çocuklarına yapılan HPV Aşısı çok önemli. Bakanlık olarak bu aşının ülke genelindeki 18 yaş altı kız çocuklarına yapılması için uğraş vermeniz takdir ediliyor…

Sn. Hasan Küçük, Mediha hanımla hayatınızı birleştirme kararı alarak önceki gün sade bir düğün töreniyle evlenmişsiniz. Hayırlısı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın diyoruz…

Sn. Fırat Ataser, LAÇ Belediyesi için şu ana kadar sizinle beraber 3 aday yarışacak gibi görünüyor. Ancak sizin şansınız bağımsız olarak çıkacak olmanız olarak değerlendiriliyor. Hadi hayırlısı diyoruz…

Sn. Ali Çomunoğlu, bu Fenerbahçe yüzünden size bir şey olacak diye üzülüyoruz. Hem lige kötü başlamanız hem de Şampiyonlar Ligi play-off maçından galibiyetle ayrılmayarak turu rövanşa bırakmanız isiz fena üzmüş galiba.