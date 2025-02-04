Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin en kapsamlı devlet hastanesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden hizmet ve ilaç almanın zorluğunu dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Poliklinikte doktorlara bakınmak için sıra almaya ‪sabah saat 05.00’te devlet hastanesine koşan vatandaşlar, ülkedeki sağlık durumu sistemine isyan ediyorlar.

“Sıra alsak doktor yok, doktor bulsak da ilaç yok" diye tepkilerini ifade eden hastalar, sağlık sistemine çeki düzen verilmesi çağrısında bulundular.

Sosyal Sigortaların da ilaçların çoğunu karşılamadığını söyleyen hastalar, tetkik yapabilmek için o günü hastaneye ayırmak zorunda kaldıklarını belirtti.

“Hastanede bakınmak için bilhassa işten okuldan izin alıyoruz. Randevu sistemi baştan savma. O yüzden de gelip sıra almak zorunda kalıyoruz. Koyun gibi gelip gidiyoruz” diyen hastalar, “Muayene olabilirsek de şansımıza” şeklinde isyan ediyor.