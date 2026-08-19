Ayaklı Gazete’ye ulaşan güney Mesarya köylerinden Beyarmudu sakini bazı vatandaşlarımız, köylerindeki çocuk parkının ilgisizlikten dolayı çok kötü durumda olduğunu iddia ederek sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, çocukların ve ailelerin sıkça kullandığı Beyarmudu’ndaki çocuk parkının bakımsız ve çöpler içerisinde olduğu bizlerle paylaştıkları video görüntüsünde görülmekte.

Parkın bu hali vatandaşların tepkisine neden olurken, sosyal medyada görüntüleri paylaşan vatandaşlar yetkililerden alanın temizlenmesi ve düzenlenmesini istedi.

Vatandaşlar ayrıca çevreye çöp atanların tespit edilmesi için kamera sistemi kurulması çağrısında bulundu.

Parkla ilgili bir diğer şikâyet ise alanın büyük bölümünün toprak olması. Vatandaşlar, “Günümüzde çocuk parklarının yeşil alanlarla ve daha sağlıklı zeminlerle düzenlenmesi gerekiyor” diyerek tepki gösterdi.