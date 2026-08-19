Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün açıklanan YKS sonuçlarına göre ülkemiz üniversitelerinin kontenjanlarına yerleşim geçen yılla neredeyse ayni olmuş. Sizce bunu nasıl değerlendirmek gerek?

Sn. Olgun Amcaoğlu, yaptığınız açıklamada bugün akaryakıt fiyatlarında bir düzenleme yapılabileceğini ifade etmişsiniz. Vatandaşlar açıkça zam yapılacak demek yerine neden kıvırıyorsunuz diye soruyor. Bizden iletmesi…

Sn. Özdemir Berova, Ağustos ayının ortasını da geçtiğimize göre artık 2027 yılı için bütçe hazırlanmaya başlandı herhalde. Şu anki enflasyona göre bütçenin büyüklüğü tahminen yüzde 30 artar herhalde…

Sn. Mehmet Harmancı, 30 yıl önce yapımını başlanan ve yapımı devam eden LTB Tiyatro ve Kültür Merkezi Projesi için artık sona doğru ilerlenmesi çok güzel bir gelişme. İnşallah dediğiniz gibi bundan sonraki Tiyatro Festivali bu binada gerçekleştirilir…

Sn. Fuat Topaloğlu, Kar-İş olarak öğrenci taşımacılığı konusundaki kriter, koşul, hak ediş bedelleri ve ödeme koşulları netlik kazanmadan öğrenci taşımacılığına başlamayacağınızı belirttiniz. Umarız bu dikkate alınır…

Sn. Ceyhun Kırok, bölgenizde yapılacak yerel seçimlerde size karşı aday henüz çıkmamış. Anlaşılan kazanmanız kesin olduğu için adaylık düşünen de yok. Hayırlısı diyelim…