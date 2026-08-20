Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde kamu mallarının hor kullanıldığını ifade ederek bize gönderdiği fotoğrafla sitemini paylaştı.

“Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir kaldırım üzerinde daha önce kullanılan uyarı tabelaları sökülerek duvar kenarına bırakılmış ve aylardır burada o şekilde duruyor. Bu tabelaların yeri duvar kenarı mı” diyen vatandaşımız, bu uyarı tabelalarını sökerek yenilerini koyan kişilerin neden eskileri alıp Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne teslim etmediklerini sorguladı.

Her yapılan işin bu şekilde yarım yamalak yapıldığını söyleyen duyarlı vatandaşımız “Avrupa’da herhangi bir yerde bu şekilde kamu malının orta yerde bırakıldığını görmeniz imkansızdır. Çünkü herkes sorumluluğunun bilincindedir” diyerek sözlerini tamamladı.