Özel dersane, okul saati özel okuldan çocuğu aldırtıyor. Türk Maarif Kolejine hazırlamak içinmiş. Özel okul da buna izin (destek) veriyor. (Dersane okula ne demek istiyor acaba, ya da okul dersaneye ne demek istiyor acaba) Ama daha bunlar güzel günlerimiz. Hala düzgün eğitim almış kuşaklarımız az da olsa var, onlar da bitince daha da kötü olacağız. İnsan hayatının her döneminde KKTC’den farklı şeyler öğrenebiliyor. Yazacak çok şey var ama. Sen çok yaşa KKTC…

(Merter Refikoğlu)

ÜZGÜNÜM, ÜZGÜNÜZ.

Türkiye’de, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın ve onca insanın ölümü sonrası hepimiz çok üzgünüz.

Yine bir facia…

Kader değil…

Yine ihmal muhtemelen…

Bizlere İsias’ı anımsatan…

Bir ülkede standartlar ve denetimler, insan hayatına verilen değerin göstergesidir.

Asıl kahredici sonuç ölümün bu kadar sıradanlaşmasıdır.

Albert Camus söylemişti, ''Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakınız” diye…

Hayatını kaybedenlerin devri daim olsun, yakınlarına sabırlar dilerim, umarım yaralılar iyileşir.

Zor günler…

Büyük acı…

(Cenk Mutluyakalı)

Amerika’da Los Angeles şehrinin yarısı yandı 25 kişi öldü…

Türkiye’de bir otel yandı 76 kişi can verdi…

Geceliği 1000€ olan otelde ne duman dedektörü, ne de otomatik yangın söndürme sistemi vardı…

En son 2007’de “Ailecek hafta sonu tatili” karşılığı verilen bir yangın izin belgesi var, o tarihten itibaren 18 yıl boyunca kimse bakmamış bile…

Ne bekliyordunuz ki…???

New York’taki “Türk Evi” gökdelenine uygun olmadığı halde New York Belediye Başkanına rüşvet vererek izin çıkartan bir anlayıştan bahsediyoruz…

En acısı da insanlar yanarak can verirken yandaki otellerde kalanların hala zevkle kayak yapması…

(Mahmut Anayasa)

DENETİM :

Bir çok konularda vatandaşlar uğradıkları mağduriyetleri dile getiriyorlar. Özellikle sağlık ve trafik konusunda yoğun şikayet olmaktadır.

Ancak mağduriyete sebep olanlar ismen açıklanmıyor. Bu suçlunun korunmasıdır.

Devlet bu mağduriyetleri önleme yönünde gerekli çabayı gösteremiyorsa,

Bu durumda vatandaşların delil elde edip ve / veya ses kaydı ve / veya şahit bularak, bu magduriyet yaratan , görevlileri,ve marketlerı İSMEN Ve görev tarifi ile açıklamalarında yasal bir sorun olmadığı kanaatindeyim.

DEVLET DENETİM YAPAMIYORSA, HALK KENDİ ÖZ DENETİMİNİ YAPMALIDIR.

(Yücel Dolmacı)

NERGİSLERE KIYILMASIN: Mevsimidir ve çiçek satış stantlarıyla mekânlardaki vazolar mis gibi kokan nergislerle dolmaya başladı... Müşterisine bol tarafından sunuluyor... İyi de, nergisleri kırlardan toplamak ve hele demetleyip satmak yasaklanmamış mıydı?.. Yoksa o yasak sessiz sedasız kaldırıldı mı?.. Bu konuda yetkili olanlar çıksın bir açıklama yapsın... Yoksa bu Kıbrıs endemiği de bu gidişle coğrafyamızdan yok olup silinecek...

(Ahmet Tolgay)