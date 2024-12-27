ÇELİŞKİLER ÜLKESİNDE MANZARALAR

Hamaset söz konusu oldu mu,

Bir tarafdan ellerinde pankartlar "Bir Garış Toprak Vermeyik" diye eylem yapıp, diğer yandan toprakları yabancılara daha kolay satmak için yasalarda değişiklik isteyenler;

Çözüm ve AB söz konusu oldu mu,

AB ile Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ve pasaportunu sahiplenen, "maaşlar" söz konusu olunca, yürürlükteki "rüşvet" Yasalarına sahip çıkma eylemi yapıp, Çözümü ve Federasyonu unutanlar...

Be efendiler,

Siz kişisel çıkarlar arkasında koşarken,

Babalarınızın, dedelerinizin canları pahasına koruduğu topraklarınız elinizden gidiyor.

Yarın,

Çocuklarınızın bir vatanı da kalmayacak.

Açın gözünüzü...

(Ülker Fahri)

“Kamusal haklarını” arayanlar “Kamu malına” çekinmeden zarar verebiliyorlar… Devletin ve kamunun malı halkın malıdır. Halkın malına zarar vermek ise hak arayışı değildir. Onun adı başkadır!

(Bahar Sancar)

"Standard Eurobarometer 102 Autumn 2024" sonuçlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Araştırma, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik güvensizliğin Kıbrıslı Türkler arasında 7 puan artarak %55'e ulaştığını ortaya koymaktadır. AB'ye güvenenlerin oranı ise 1 puanlık bir düşüşle %43 seviyesine gerilemiştir. Bu sonuçlar, üzücü bir tabloyu gözler önüne sermektedir. Bununla birlikte, AB'nin genel imajını olumlu görenlerin oranında bir değişim yaşanmamış ve bu oran %54 seviyesinde kalmıştır.

İlginç bir şekilde, AB'ye olan güven Güney Kıbrıs’ta ve Yunanistan'da da oldukça düşük seviyelerdedir ve kuzeydeki oranlardan daha olumsuz bir tablo çizmektedir. Kıbrıslı Rumların yalnızca %37'si, Yunanlıların ise %40'ı AB'ye güvendiklerini belirtirken, güvensizlik oranı 3 puanlık bir artışla %56'ya ulaşmıştır. Kısacası bu veriler (açıklandığı kadarıyla), Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB üyesi ülkeler arasında AB'ye en az güvenen üç ülkeden biri olduğunu göstermektedir.

Aynı çalışmada, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu ve hükümetlerine olan güvenleri de oldukça düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Öte yandan Güneydeki, parlamento ve hükümete güven oranı yalnızca %22 iken, güvensizlik oranı %75 gibi yüksek bir seviyeye çıkmıştır. Ne yazık ki Eurobarometer, bu konuda kuzey için herhangi bir veri sunmadığı için kıyaslama yapamayacağız.

Ayrıca, Ada genelinde, demokrasinin işleyişine dair memnuniyetsizlik ise dikkat çekici bir başka bulgudur. Kıbrıslı Türklerin %61'i ve Kıbrıslı Rumların %67'si demokrasinin işleyişinden memnun olmadıklarını açıkça ifade etmektedir. Bu durum, adanın iki tarafında da demokratik süreçlere yönelik yaygın bir hoşnutsuzluğun varlığını ortaya koymaktadır.

(Mete Hatay)

KİRALARIN BANKAYA YATIRILMA ZORUNLUĞU: Kira ödemelerinin banka üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi... Elden ödeme yapanlara ceza kesileceği bildiriliyor... İyi de bazı bankalar kirasını yatırmaya giden kiracıdan harç istiyor... Kiracı da haklı olarak buna tepki gösteriyor... Bu zorunlu uygulamayı getiren yasa yapıcıların bu haksız talebe de bir çözüm getirmeleri gerektiği ortadadır... Üstelik bu nasıl bir bankacılık doyumsuzluğudur böyle?.. Hem müşteri kazanıyorsun, bankana para yatırılıyor, hem de yatırımı yapmaya gelenleri bir de harç isteyerek onları yoluyor ve ürkütüyorsun... Tecrübe ile sabit bir durumu açıklıyorum burada...

(Ahmet Tolgay)