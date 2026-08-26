KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek Komite tarafından yürütülen çalışmalar, gerçekleştirilen projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Gerçekleştirilen görüşmede, KKTC MOK’un ülke sporunun gelişmesi, gençlerin ve sporcuların uluslararası alanda daha fazla yer alması, olimpik değerlerin toplumda yaygınlaştırılması ve uluslararası spor kuruluşlarıyla yürütülen çalışmalar konusunda Cumhurbaşkanı’na bilgi sunuldu.

Ayrıca KKTC MOK’un son dönemde gerçekleştirdiği organizasyonlar, uluslararası temaslar, spor federasyonlarıyla yürütülen iş birlikleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler de görüşüldü.

Görüşmenin son derece olumlu ve verimli bir atmosferde geçtiği, Sayın Cumhurbaşkanı’nın KKTC MOK’un çalışmalarını yakından takip ettiği ve ülke sporunun gelişmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalara önem verdiği belirtildi.

KKTC MOK Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşmenin, ülke sporunun geleceği açısından önemli bir motivasyon ve iş birliği zemini oluşturduğunu ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi niyet temennileriyle sona erdi.