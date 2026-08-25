Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak kırsal kesim arsaları dağıttığınız yerlerde gençlerden bu arsalar için talep ettiğiniz ücretler ödenemiyormuş. Bu arada borcunu ödeyenlere neden koçan verilmiyor?

Sn. Hüseyin Çavuş, harnup toplama zamanı gelen bölgelerde bazı üreticiler toplamaya başlarken, bazıları ise ağaçlarına bile yanaşmıyor. Zira fiyatı açıklanmayan bir ürünü toplamak istemiyorlarmış. Bizden iletmesi…

Sn. Hakan Dinçyürek, yıllardır yapımı devam eden ve Güzelyurt bölgesinin dört gözle açılışını beklediği Güzelyurt Hastanesi için yeni açılış tarihi belli oldu mu?

Sn. Mehmet Harmancı, hafta sonu Dereboyu bölgesinde yapılan asfalt çalışmalarının gece yarışından sonra da devam etmesi nedeniyle vatandaşları rahatsız etmiş. Bu konuda biraz daha dikkatli olmakta fayda var…

Sn. Necati Özsoy, bu yıl oynanacak olan 38. KTSYD Kupası için alınan kupanın boyutu herkesi şaşırttı. Neredeyse bir insan boyuna gelen ihtişamlı kupayı kazanacak takıma şimdiden hayırlısı olsun…

Sn. Derviş Paşa Sönmez, sizin dediğiniz gibi sponsorluk yasası bir an önce devreye girmezse birçok kulüp kapısına kilit vuracak gibi. Zira her geçen gün artan maliyetleri karşılamak kolay değil…