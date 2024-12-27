Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde sebze meyve fiyatlarının her geçen gün zirve yaptığını ancak fiyatlardan daha çok ürünün kalitesi ve vatandaşa sunumunun kendilerini rencide ettiğini belirterek dün bir markette çektikleri patateslerin fotoğrafını bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi patateslerin küçük boyutta olduğunu ancak fiyatının kilosu 50 TL olduğunu ifade ederek “Fiyatını anlıyoruz 2. Sınıf olduğu için daha düşük fiyatta satılır ancak bu satılan patatesin üzerindeki toprak patatesin ağırlığından daha fazla. Böyle sebze mi satılır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle satış göremezsiniz” diyerek isyan ettiler.

İngiltere veya Avrupa’da herhangi bir ülkede market reyonlarında satılan patates başta olmak üzere herhangi bir sebze veya meyvede toprak görmenin mümkün olmadığına vurgu yapan vatandaşlarımız, ülkemizde vatandaşa toprak satılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdiler.