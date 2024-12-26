GÜNEY KIBRIS YARGISI: Yeni bir kamuoyu yoklaması, Güney Kıbrıs’taki adalet dağıtım sisteminin 2024’te en kötü yılını yaşadığı ve yargı kararlarının kaliteden çok uzak olduğu sonucunu ortaya çıkardı... Yargı organına güvensizlik, güven bunalımının en üst düzeyidir..

(Ahmet Tolgay)

Adaleti tesis ederseniz; tecellisi de olacaktır.

Adalet kendiliğinden tecelli etmez, adaleti tesis edersiniz.

Tesis edilen adalet, sonucunda elbette ki tecelli de edecektir.

Adalette esas olan haktır.

Hakkın sahibine teslimi; hakkın yerini bulmasıdır Adalet...

Dün gece Adalet yerini bulmadı... Yazıklar olsun..

(Tamer Karakaşlı)

Maalesef, olası kast üzerinden her bir yavrumuz için ayrı ayrı ceza beklentimiz bu aşamada gerçekleşmedi.

Baba Bozkurt 17 yıl, oğlu 16 yıl ceza aldı.

11 kişiden altısı hapisle cezalandırıldı.

Bu “sıfır” noktası değil ama vicdanlar da rahat etmedi…

Şimdi istinaf da bir mücadele alanı.

Tek gerçek, ailelerimizin yüzüne baka baka “allahtan, kader” diye savunma yapanlar, tutuklu kalmaya devam edecekler…

Beraat etmediler…

Kötünün iyisi mi bilmem ama, mücadeleye buradan devam edeceğiz…

(Hüseyin Ekmekçi)

AB maalesef 20 yıldır yaptığı aynı eksik enformasyona devam ediyor. Her ülkede Eurobarometer güven sorularına verilen cevap seçenekleri arasında asker, polis, yargı, meclis, hükümet vesairenin yanında medya da vardır. Kuzey için tuhaf bir şekilde amman yanlışlıkla tanınma anlamına gelmesin diyerek, yargı, meclis, hükümet vesaire gibi kurumlara olan güven ya sorulmuyor, ya da o kurumlara olan güvenle ilgili verilen cevaplar yayınlanmıyor. Böyle olunca da medyaya güven hep birinci geliyor. Yazık ve AB'ye olan güveni zedeleyen bir tutum.

(Mete Hatay)

Adıyaman’da Adalet abla öldü, Hak hukuk timsali Hakkı dayı sinirden felç geçirdi. Adil amca Çimentodan demirden, çaldılar. iki binayı bir birine bağlayıp, binalardan bozma otelden olma sözde otel yaptılar. otelin yanındaki binalar depremden sağlam çıkarken sözde otel kum,çakıl ve moloz yığınına dönüştü. ve göz bebeklerimiz Şampiyon Meleklerimizie yaşam şansı vermedi. Ve bu durumu yaptıkları ile yaşatanlar Olası kast'dan değil Bilinçli Takdir'den ceza olacaklarmış. Adıyaman'da Adalet abla sinirden öldü. Hak hukuk timsali Hakkı dayı yoğun bakımda, Adil amca ve Vicdan abla sinirden kalp krizi geçirdi yoğun bakımda. Umut ise yıkılan binanın molozları altında kaldı

(Taner Ulutaş)