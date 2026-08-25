Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemiz insanının yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle fiyatların uçması nedeniyle birçok market alış-verişini güneyden yapmaya başladığını belirterek dün Güney Kıbrıs’tan aldığı bir diş macunu fiyatıyla ülkemizdeki fiyatını karşılaştıran fotoğraflar atarak isyanını paylaştı.

Ülkemize ithal edilen birçok marka ürünün fiyatının güneye hatta Türkiye’ye göre adeta kanatsız uçtuğunu söyleyen vatandaşımız dün öğle saatlerine doğru gittiği Güney Kıbrıs’taki bir marketten aldığı ‘Paradontax’ marka diş macununa 4,60 Euro yani 260 TL öderken bir saat sonra Kuzey’deki bir marketten ayni marka diş macununun fiyatının ise 574 TL olduğunu görünce adeta küçük dilini yuttuğunu ifade etti.

İthal bir ürünün Kuzey’de iki katından fazla bir fiyat farkıyla satılmasını anlayamadığını belirten vatandaşımız “anladık ülkemize ithal edilen ürünler gümrük vergisi nedeniyle pahallıya mal oluyor. Ancak bu fiyat farkını anlamak mümkün değil” diye konuştu.

Bu gidişle ülkemizden alış-verişin giderek Güney Kıbrıs’a kayacağını söyleyen vatandaşımız her geçen gün artan fiyatlar karşısında insanların ceplerini düşünerek ucuza yönelmesinin en doğal şey olacağını sözlerine ekleyerek yetkilileri göreve davet etti.