Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, marketlerde sebze ve meyve alışverişi yapmanın çok zorlaştığını zira fiyatların adeta uçtuğunu belirterek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, ülkemizde üretimi yapılan birçok sebzenin fiyatının oldukça yüksek olduğunu ifade ettiler.

Ülkede yetişen salatalık, kabak, domates, taze fasülye ve diğer sebzelerin fiyatlarının adeta el yaktığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Bugün markete gittiğimiz zaman tezgahlarda gördüğümüz, 1 kilo kabak 150 TL, 1 kilo salatalığın 120 TL, 1 kilo Ayşe Kadın fasulyenin 200 TL’ye satıldığını görünce oradan nasıl uzaklaşacağımızı bilemedik” dediler.

Bu fiyatlarla artık evlerde taze sebze pişirmenin veyahut salata yapmanın hayal olacağını söyleyen vatandaşlarımız, bir denetim mekanizması neden kurulmadığını sorguladılar.