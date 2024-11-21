Başsavcılık, geçen yıl 30 bin Ceza Davası dosyaladığını beyan etmişti.

Bu yıl 48 bin Ceza Davası dosyalandığını beyan etti.

Suçla mücadelede en önemli ve aktif kurumlardan olan Polis Genel Müdürlüğü bütçesi payı 2025 yılında önemli ölçüde AZALTILMIŞ.

1 milyar TL 'ye yakın ödeneği geri çekilmiştir.

Toplum Güvenliğine verilen önem ortada.

(Ürün Solyalı)

Çocuk Hakları! Günüymüş Bugün.

20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel kurulunda yapılan toplantıda “ Çocuk Haklar Sözleşmesi” imzalandı!

O nedenle bugün “Çocuk Hakları Günü” olarak kabul ediliyor.

Fakat ne acıdır ki; İsrailin Gazze’’de (20 bin Çocuk öldürdü) çocuk sayısı, 2019'dan bu yana dünyadaki çatışma bölgelerinde öldürülen yıllık çocuk sayısını aştı."

Çocuk Hakları Günü öyle mi! Bu suça hanginiz “DUR” dedi?Barış Gücünüz nerede?Elleri kanlı olmayan? Yüzsüz arsız vicdansız medeni dünya!

(Eralp Şerifoğlu)

Tarladan 40 -50 TL kilosu alınan patates nasıl olur da 130TL’ye kadar marketlerde satılıyor? Üretici edecek bakacak ilaclayacak satan da onlardan daha fazla para kazanacak!

(Emirali Tatlıdil)

PATATES KONUSU :

Halkın gündeminde birinci madde oldu.

Fiyat ve çamur kütleleri ile satılıyor. Fiyat TC de 10 TL, G. Kıbrısta 70 TL, bizde 125 TL.

Patates, erik veya çilek değil ki onlarla, turfanda diye, mukayese edilsin. Temel gıda maddesidir.

" Şehit kanları bulunan bir toprak, şehit çocuk ve torunlarına 125 TL fiyatla satılır " gibi bir ifade yazdım.

Bu ifademe Patates üreticileri hassasiyet göstererek, beni aradılar, tohumluk patatesi pahalı aldıklarını ve satıştan ellerine net 53 TL/ kg geçtiğini anlattılar.

Ben :

- Yazımda bir kurumdan ismen bahsetmediğimi, ancak tohumdan - tüketiciye gelme zincirinde bir çok halka olduğunu ve bu halkaların hangisinde / hangilerinde hata olduğunu bilmedigimi anlattım.

Ama, rakip piyasalara göre ,fakir halkın gıda maddesi olan patates fiyatında bir hata oldugunu, bunu oturup düzeltmelerini önerdim.

Görüşümün tüm üreticiler ile paylaşılmasını istedim ve selamlarımı gönderdim.

Bu sorunu ette, sütte, patatesde, domates vb temel gıda maddelerinde yaşıyoruz.

Bu konuda ,bu tedirginlik yaşanırken, çözüm kararını verecek. HÜKÜMET , ilgili BAKAN ve onlara öneri yapıp , eleştirecek muhalefet nerde ??? Ellerinde her türlü yasa var.

Sorun burda. Kim haklı kim haksız ,karar verecek merciler bunlardır.

Biz halka tercüman olmaya çalışırız.

(Yücel Dolmacı)

Defalarca “bu seçim bitmiştir” diyenler, yeniden seçim yapmak zorunda kaldılar.

Toplumun kendine güvenini kazanması açısından önemli bir başarı elde edildi.

Bu sonuç önemlidir.

Önemlidir çünkü demokrasiye ve hukuka sahip çıkıldı.

Birbirimize "güvensizlik" yerine, çok daha dayanışmacı olalım.

Yenebiliriz karanlığı…

Bu rezil düzenden beslenen bir dağ varsa karşımızda, o dağın ardına ulaşabiliriz yine de…

Hep birlikte ülkemize sahip çıkabiliriz.

Ülkemizin tümüne…

Hani şairin sözüyle, “mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele!..”

(Cenk Mutluyakalı)