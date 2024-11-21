Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt bölgesi sakini duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde gün geçtikçe artan çevre kirliliğinin sadece doğayı değil insan hayatını da tehdit ettiğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Güzelyurt sakini vatandaşlarımız hayati öneme sahip su kanallarının, temizlenmediğini ve sorumsuzca kirletildiğini ifade ederek bunun büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çektiler.

Lefke-Güzelyurt bölgesinde, yeraltı sularını beslemek amacıyla inşa edilen derevasyon kanallarının, bakımsızlık ve bilinçsiz kullanımlar nedeniyle tehdit altında olduğuna vurgu yapan bölge sakinleri “Bölge için kritik öneme sahip bu su kanalları, sadece temizlenmemekle kalmıyor, aynı zamanda sorumsuz vatandaşlar tarafından tarım ilaçları ve diğer atıklarla kirletiliyor” dediler.

Bölge sakinleri derevasyon kanallarının, yüzey sularını yeraltı kaynaklarına yönlendirmek için tasarlandığını, bölgenin su ihtiyacını karşılamada hayati bir rol üstlendiğini vurgulayarak “Ancak, temizlenmeyen ve atıklarla dolan bu kanallar, işlevini yerine getiremez hale geliyor. Üstelik bu durum, çevreyi ve yeraltı su kaynaklarının sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor” dediler.

Bu konuda yetkilileri göreve davet eden bölge sakinleri bu kanalların temizlenmesi ve daha sonra ise kirletecek olanlara cezai işlem yapılması gerektiğini sözlerine eklediler.