Sn. Tufan Erhürman, geçtiğimiz gün Mesarya bölgesinde bazı köyleri ziyaret edip, vatandaşı dinlemişsiniz. Acaba vatandaşın en çok şikayeti neydi?

Sn. Ünal Üstel, erken seçim konusunda herhalde Cumhuriyet Meclisi tatile girmeden bir karar verilecek diye düşünüyoruz. Fakat iki seçimin bir arada olması imkansız gibi…

Sn. Özdemir Berova, doğum gününüz nedeniyle Maliye Bakanlığı personeliyle yaptığınız fotoğraf çekimlerinde oldukça kilo verdiğiniz gözden kaçmadı. Anlaşılan diyet yapıyorsunuz. Allah sağlık sıhhat versin…

Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya piyasasında brent petrol fiyatları 80 doların altına indi. Ancak ülkemizde 2 ay önce yapılan zamlı fiyat halen düşmedi. Bir indirim olacak mı? Yoksa bizim ülkede yükselen fiyatlar düşmez mi…

Sn. Koral Bozkurt, MTG olarak geçtiğimiz sezonu kupasız kapatmanız sonrasında önümüzdeki sezon herhalde işi sıkı tutacaksınız. Ancak rakipler artmaya başladı…

Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt Portakal Festivali yine büyük bir coşku ile sürüyormuş. Özellikle geçtiğimiz akşam gerçekleşen Buray konseri oldukça kalabalıkmış.