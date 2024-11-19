Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu vatandaşlarımız, daha öncede bu sayfadan defalarca yayınladığımız birçok yerdeki çöplüklerin yakılması ile ilgili haberlerin halen güncelliğini koruduğunu dile getirerek sitem ettiler.

Çevre dostu vatandaşlarımız, bu bölgelerde yaşayan insanlar gibi çevrenin de bu yakılan çöplüklerden çok zarar gördüğünü ifade ederek, yakılan çöplüklerin bulunduğu bölgelerde ağaç ve bitki örtüsünün neredeyse yok denecek kadar azaldığını iddia ettiler.

Bu arada geçtiğimiz akşam Akova ile Yıldırım köyleri arasından araçlarıyla geçerken bölgede yakılan çöplükten yayılan duman nedeniyle adeta bir toz bulutunun içine girmiş gibi olduklarını da sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, “Çöplüğün yakılmasıyla birlikte ortaya çıkan zehirli gazları soluyan insanlar gibi doğanın da çok büyük zarar gördüğünü gözlemliyoruz” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.