Sn. Hüseyin Çavuş, Yıldırım-Atlılar köyleri arasındaki ana yol kenarında oluşturulan çöplük alana nihayet Tarım Bakanlığı olarak müdahalede bulunmuşsunuz. Ancak buradaki çöpleri çukura dökmekle iş bitmez oranın çöplük olarak kullanılmasını engellemek lazım…

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı yine maaş ödemesi için borçlanma yapmış. Yaklaşık 1 Milyar TL’lik bu borçlanma ile ilk 6 ay itibariyle bütçe açığı ne kadar oldu?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, bir TV programında yaptığınız açıklamada KKTC’de ilk ve orta dereceli okullarda kayıt ücreti diye bir şeyin söz konusu olmadığını söylediniz. Yani okul yönetimlerinin aldığı kayıt ücretleri yasal değil mi? Öyleyse Bakanlık olarak buna bir müdahale de bulunmanız gerek…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, bugünden itibaren Avrupa’daki kavurucu sıcaklar ülkemizde de etkili olmaya başlayacakmış. Bu konuda dışarda çalışanlar için bir uyarı yayınlanacaksınız herhalde…

Sn. Murat Şenkul, sosyal medya hesaplarınız hacklenmiş. Çok geçmiş olsun diyoruz. Bu arada yaklaşan yerel seçimler için iktidar partisi sizin karşınıza aday çıkarmakta zorlanıyormuş. Anlaşılan seçimsiz başkanlığa devam edeceksiniz…

Sn. Adil Onalt, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği olarak dün Gönyeli Polis Karakolu önünde basın açıklaması yapmanızdaki neden neydi? Birlik yönetimi hakkında şikayet mi var acaba?