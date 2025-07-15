Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre ülkemizde okulların tatile girmesi sonrasında birçok ailenin tatil planlamaları kapsamında tatillerini yurt dışında yapmaya başladıkları bildirilmekte.

Özellikle bu yıl İtalya tatilinin revaçta olduğu alınan bilgiler arasında yer alırken, Temmuz ayı başından itibaren gerek Ercan İstanbul aktarmalı gerekse Larnaka üzerinden İtalya’ya birçok tur yapılarak vatandaşların İtalya şehirlerini dolaştıkları bildiriliyor.

Bazı tur operatörlerinin 1 haftalık bazılarının ise 4 günlük turlar şeklinde düzenledikleri organizasyonlarda vatandaşların sadece şehirleri 1 saatlik bir panoramik turla görmelerinden dolayı rahatsızlık duydukları aldığımız haberler arasında yer alıyor.