Psikolojide "yansıtma" diye bir kuram vardır.

Özellikle bireylerin kendileri hakkında olumsuz olarak gördükleri, toplum tarafından kabul edilmeyen veya kişisel olarak kendilerine rahatsızlık veren düşünceleri ve duyguları başkalarına yüklemeleri şeklinde işler.

“Mevcut statüko sürdürülemez” dedi Ersin Tatar!

O zaman gidecek.

Çünkü temsil ettiği siyaset statükonun ta kendisidir.

Kıbrıs’ta “statüko” çözümsüzlüktür.

Bir yanda dünyanın tanıdığı Kıbrıs Cumhuriyeti, diğer yanda kimsenin tanımadığı “KKTC”nin varlığı ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumun dışında kalmasıdır.

İçinden rüşvet, hile, yolsuzluk, yalnızlık geçen bir karanlık yoldur; vasatlıktır, sıradanlıktır, iradesizliktir, çürümedir, yozlaşmadır.

“Mevcut durum”dur statüko!

Bunun sürmesini isteyenlerin şikayet hakkı yoktur.

(Cenk Mutluyakalı)

Mağusa Sur Duvarlarındaki Toprak Yığınları… Anıtsal eser mi, değil mi?

Mağusa kalesi Ortaçağ savunma mimarisinin en önemli örneklerindendir. Bütünlüğü günümüze kadar olabildiğince korunmuştur. Sur duvarları, önündeki toprak yığını, tabyaları, burçları, burçların altındaki mazgalları ve hendeği ile bir bütünü teşkil etmektedir. Bu surlarla çevrili kale, Ortaçağ’dan günümüze ulaşmış ve yaklaşık 550 dönümlük alanıyla eşine ender rastlanan bir yapıdır. Eğer bu bütünün bir parçasını ortadan kaldırırsanız Ortaçağ savunma mimarisinin en değerli yapısından bir öğeyi ortadan kaldırıyorsunuz ve eksiltiyorsunuz demektir.

(Okan Dağlı)

Girne'de "yargıya dağıtmak üzere rüşvet isteyen" şahıs beş gün daha tutuklu kalacak... Kafalarda sporu işareti çok... Tam da "ucu kime giderse gitsin" davası...

- Kara para dosyaları bir bir kapatılıyor... Ya da ileriye götürülmüyor, tozlu raflarda bekletiliyor... Neden?

- Polis ve savcılık içerisinde "vatanını seven" ekiplere ihtiyacımız var, daha çok...

(Hüseyin Ekmekçi)

Erhan Arklı hükümetin teorik ve pratik olarak bozulmasının mümkün olmadığını açıkladı. Haklılık payı var, çünkü teorik ve pratik olarak ortada bir hükümet yok, olmayan şey de bozulamaz !

Teorik ve pratik olarak yapmaları gereken şey memlekette toplumu temsil eden bir hükümet olmadığını kabullenmek ve atandıkları makamları bir an önce terk etmektir !

(Turgut Alas)

Av konusunda da değişiklikler yapılmalıdır. Kan dökülen hiçbir olay insancıl değildir. Spor da değildir. Kargaşa ile dolu bir eylem avcılık. Av yapılan günlerde demek ki doğanın denetimi avcılara kalmış. İnsan bir kır gezisi yapamayacak, hatta kırlarda çiçek bile toplayamayacaktır. Eşeklerde gezemeyecektir! Evde izinli olsa da silah bulundurmanın da sakıncaları yok mu? Bunalımdan söz ediyoruz. Ya bu durumda insanın silah kullanma olasılığı yok mu? 'Av bitti görev bitti.' silah Kışlada ya da güvenli bir yerde tutulmalıdır. Bu canlıların denetimini de devlet görevlileri yapsa nasıl olur? Kıbrıs Adasındaki sorun çözülmediği halde yani 'Ateş kes' varsa, bu insanlar silahla dolaşmıyor mu? Silah kullanmasına gelince kan dökmeden yapılan Poligonlarda sporlar var. Onunla eğlensinler.

(Yılmaz Hakkı Hakeri)