Süper Lig ekiplerinden Yenicami Ağdelen Kulübü’nde iki ayrılık yaşandı.

Karan Sönmez ve Asrın Sönmez kardeşler siyah beyazlılardan ayrıldı. İki oyuncu bonservislerini alarak yol ayrımına gitti.

Ligin ilk yarısında Yenicami forması giyen Asrın, ikinci devrede kiralık olarak Türk Ocağı için görev yapmıştı. Sosyal medya hesabından ayrılıkla ilgili paylaşımda bulunan Asrın, “Herşey için teşekkürler Yenicami Ağdelen Kulübü. Daha güzel zamanlarda tekrardan inşallah” ifadelerini kullandı. Her iki oyuncunun bir sonraki takımlarının hangisi olacağı merak konusu…