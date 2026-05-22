Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, merhum Arkın Başat anısına ilkokullar arası futbol turnuvası düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ilk kez gerçekleştirilen “Değirmenlik Akıncılar Belediyesi İlkokullar Arası Arkın Başat Futbol Anı Turnuvası”, belde okullarının iş birliğiyle Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu’nda yapıldı.

Turnuvayı izleyenler arasında Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile merhum Arkın Başat’ın eşi Sedef Başat da vardı.

Turnuvaya Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu ile Şehit Mehmet Eray İlkokulu katıldı. Engelsiz Yaşam Evi gençleri de turnuvada yer aldı.

“Yüreğimizde engel yok. Biz birlikte güçlüyüz” yazılı pankartla sahaya çıkan öğrenciler ve gençler, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.