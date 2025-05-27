Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18 Mayıs 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig Play-Out, AKSA 1.Lig Play-Off ve Saydam U14 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Eray Vudalı (Göçmenköy İYSK) , Süleyman Efe Kahraman (Yeniboğaziçi DSK) Bayram Anday (Gönyeli SK)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç : Halil Arıkhan (Atoll Kozanköy KSK)