Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18 Mayıs 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig Play-Out, AKSA 1.Lig Play-Off ve Saydam U14 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Eray Vudalı (Göçmenköy İYSK) , Süleyman Efe Kahraman (Yeniboğaziçi DSK) Bayram Anday (Gönyeli SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç : Halil Arıkhan (Atoll Kozanköy KSK)