Mağusa Spor Derneği tarafından geleneksel olarak organize edilen mücadele ve dostluk turnuvası yapılıyor. Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden eski milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı merhum Sonay Adem "Mücadele ve Dostluk" anı turnuvası ile anılıyor. Mağusa Spor Derneği tarafından yedinci kez düzenlenecek olan mücadele ve dostluk turnuvası 25-26 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

KATILIMCILAR

Mağusa Spor Derneği tarafından yedinci kez gerçekleştirilecek olan merhum Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvasına Mağusa Spor Derneği Masterleri, Maraş Masterleri, Kırklareli Masterleri, Lumbardhı Masterleri katılıyor. Gazimağusa Maraş Necip Halil Kartal Stadında oynanacak olan 7. Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvası 25 Kasım Salı akşamı ilk karşılaşma saat 19.30, ikinci karşılaşma ise saat 21.00 de oynanacak ve kazanan takımlar final, kaybeden takımlar ise üçüncülük mücadelesi verecek. 26 Kasım Çarşamba akşamı turnuvanın üçüncülük karşılaşması saat 19.30 da, final karşılaşması ise saat 21.00 de oynanarak turnuva tamamlanacak.