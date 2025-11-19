Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy Spor Tesisi’nin üçüncü etabında bugün tribünlerin beton dökümüne başladıklarını belirterek sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Başkan Amcaoğlu, bu etapla birlikte yaklaşık 1.200 kişilik kapasiteye sahip, 830 metrekarelik tribünün temelinin netleşmeye başladığını ifade ederek, “Her geçen gün biraz daha yükselen bu yapı, Alayköy’ün spor heyecanına güç katacak” dedi.

Hedeflerinin çok net olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, “Alayköyümüze, spora ve gençlerimize yakışan modern bir spor tesisini en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Altyapısıyla, tribünleriyle, sahasıyla… tüm detaylarıyla hazır bir spor alanını bölgemize kazandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz.” diye konuştu.