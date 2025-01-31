Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Esentepe’nin şikayeti üzerine Miracle Değirmenlik’i Disiplin Talimatı’nın 56. Maddesi (Müsabaka Sonucunu Etkileme) kapsamında Disiplin Kurulu’na sevk etti. Yönetim Kurulu ayrıca itiraz kapsamında Lefke futbolcusu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Başkanı Ezel Kaynak’ın Disiplin Talimatı’nın yine 56’ncı maddesi kapsamında Disiplin Kurulu’na sevk etti. Tağman ve Kaynak’ın talimatın 77’ci maddesi (İdari Tedbirler) kapsamında idari tedbirli olmalarına karar verdi.

Bize ulaşan bilgiye göre yarın oynanacak müsabaka öncesinde Esentepe futbolcularının bazılarına müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimler yapıldı. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Esentepe’nin dilekçesi ve kanıtları ile yaptığı başvuru sonrasında sevkleri gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 31.01.2025 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

1. Esentepe KKSK’nin 31.01.2025 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’na yapmış olduğu yazılı itiraz dilekçesi sebebiyle Miracle Değirmenlik SK’nın Disiplin Talimatı’nın 56.maddesi kapsamında Disiplin Kurulu’na sevkine,

2. Yine aynı itiraz dilekçesi sebebiyle futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nın kulüp başkanı Ezel Kaynak’ın Disiplin Talimatı’nın 56.maddesi kapsamında Disiplin Kurulu’na sevkine ve 77.maddesi kapsamında idari tedbirli olmalarına karar verilmiştir.