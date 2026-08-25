Meriç’te hasat edilmiş arpa yığınından 100 kilo arpa çaldığı gerekçesiyle tutuklanan isminin baş harfleri H.H.B. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hatice Zengin, zanlının 22 Ağustos 2026 tarihinde Meriç’te meydana gelen ürün hırsızlığı meselesinden methalder olduğunu söyledi.

Polis, 22 Ağustos’ta saat 00.30 sıralarında Meriç köyü futbol sahası içerisinde meydana gelen olayda, zanlının B.İ.’ye ait hasat edilmiş arpa yığınından toplam 100 kilo ağırlığında 2 çuval arpayı el arabasına yükleyerek götürdüğünü belirtti. Çalınan arpanın değerinin 1.500 TL olduğu kaydedildi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin temin edildiğini ve gerekli ifadelerin alındığını aktardı.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve daha önce aynı mesele nedeniyle teminata bağlandığını belirten polis, uygun bir teminat talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

H.H.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.