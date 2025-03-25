Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'a geldiğimde çok heyecanlı ve aynı zamanda gergindim. Geldiğimde insanların biraz daha düşük moralli olduğunu gördüm. Burası harika bir çalışma ortamı, büyük bir kulüp ve hepsi iyi insanlar. Atmosferin değiştiğini düşünüyorum."

"Türk insanı ve özellikle Beşiktaş taraftarı birbirine bağlı. Sadece 2 aydır buradayım ama Beşiktaş'ın futbol anlayışını seviyorum. Doğru şekilde işimizi yapmak istiyoruz. Beşiktaş ve oyuncular için olabildiğince doğru kararlar almak istiyoruz. Aşama aşama gideceğiz."

"Diğer ligler daha gelişim odaklı, burada daha fazla olgun oyuncular oynuyor. Türk futboluna olumlu bir katkıda bulunmak istiyorum. Beşiktaş'a gelip burada gelişebilecek ve buradan Avrupa büyüğü kulüplere gidebilecek oyuncular yaratmalıyız. Belki bunların olmasıyla birlikte biz de büyük kulüpler arasına girebiliriz."

"Boşa harcayacak paramız yok. Akıllı olmalıyız. Her taşın altına bakmalıyız. Transfer süreci detaylı olmak zorunda. Son 3-4 sezondur zirveden uzak kaldık. Gerçekçi olmamız lazım. Daha rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Kendi temel futbol değerlerim benimle birlikte ama buradaki futbola da uyum sağladığımız anlar olacak. Türkiye'de çok fazla kontra atak oynanıyor. Her seferinde gerekirse bir şey değiştirmeye hazır olmalıyım."