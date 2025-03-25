Arda Güler İspanyol gazetesi Marca’ya konuştu

A Milli Takımımızın Uluslar A Ligi’ne yükselmesine değinen Arda, "Macaristan'ı mağlup edip, A Ligi'ne yükseldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Real Madrid formasıyla bu sezon hedeflerinden bahseden 20 yaşındaki futbolcu, "Üç kulvarda da şampiyonluk hedefliyoruz. Kişisel olarak her maçta oynayıp, takımımın kupa kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

İspanyol temsilcisindeki geleceğiyle ilgili de konuşan Arda, "Bana bir plan verdiler. Hala o plana inanıyorum. Hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Başarılı olacağıma eminim. Çok çalışıyorum, her zaman oynamaya hazırım" şeklinde konuştu.

Taraftarlarla ilişkisini de değerlendiren Arda Güler, "Onları çok seviyorum. Real Madrid'in bir parçası olmaya geldim. Bunu elde edene dek mücadele etmeyi bırakmayacağım" dedi