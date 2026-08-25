Haravgi gazetesi Kıbrıs Rum Haber Ajansı'nın (KİPE) konuyla ilgili haberini “yetkili kaynaklara” dayandırdığını yazdı.

Gazete “aynı kaynaklara” dayanarak ABD’nin Güney Kıbrıs’ın “Visa Waiver” programına katılımına ilişkin teknik yükümlülüklerini tamamlama konusundaki ilerleme kaydettiğini teyit ettiğini ifade etti.

Haberde konunun ABD İç Güvenlik Bakanlığı Strateji, Politika ve Planlama Müsteşarı Robert Law’ın geçen temmuz ayında Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette ele alındığı da belirtildi.

Law’ın Rum Başkanlık Müsteşarı İrini Piki’yle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rum tarafının konuyla ilgili gerekli teknik kriterleri tamamladığının açıklandığını kaydeden gazete, ancak şu ana kadar Güney Kıbrıs’ın “Visa Waiver” programına dahil edilme olasılığına ilişkin net bir zaman takvimi bulunmadığını ekledi.