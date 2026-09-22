Ledra Palace Kara Geçiş Kapısı’nda bu sabah yeşil reçeteye tabi 2 bin 800 hap ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapacak olan L.Ş.(K-56) ve E.Ş’nin (K-56) üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramalarda, zanlıların tasarruflarında yeşil reçete ile satılan toplam 2 bin 800 hap tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.