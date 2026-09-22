Lefkoşa’da, alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiye tehditle borç senedi imzalatıp, darp eden iki şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay dün meydana geldi. Ü.A.(E-39) ve M.S.T.(E-40), M.B’yi (E-37) bir iş yerine götürerek, M.S.T.’nin senedi imzalamadığı takdirde kendisini öldüreceği yönünde M.B.’ye şiddet tehdidinde bulundu. Zanlılar, zorla 12 bin ABD doları tutarında borç senedi imzalattıktan sonra M.B.’yi darp etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, Ü.A. ve M.S.T. tespit edilerek tutuklandı.

- Tasarrufunda canlı mermi bulunan şahıs tutuklandı

Girne’de dün polis tarafından B.A’nın (K-19) üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde, tasarrufunda 7.65 mm çapında canlı mermi bulundurup taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.