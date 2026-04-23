Uzun bir aradan sonra BTM 2. Lige katılacak olan Sinde Akın Spor yönetimi çalışmalarına devam ediyor.

Kuruluşu 1943 yılına dayanan ve uzun yıllar liglerde mücadele etikten sonra bir dönem faaliyetlerine ara veren İnönü köyünün güzide kulübü Sinde Akın Spor 16 Mayıs’ta başlayacak olan BTM 2. Lig’e güçlü bir giriş yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

5. Grupta Çayönü, Korkuteli, Mutluyaka, Pergama, Yenişehir gibi takımlarla mücadele edecek olan Sinde Akın Spor’da yönetim Antrenör Hasan Sineli’yi göreve getirdikten sonra transferde de hız kesmeden hamlelerini yapmaya başladı. Bu çalışmalar kapsamında Mehmet Sezer Gül, Hüseyin Özoğul, Ege Eray Sadıkoğlu, Uysal Akçagil, Furkan Taşkıran, Aytaç Akan ve Ali Erdinç Aksaygın transfer edildi. Sıfırdan bir takım kuracak olan Sinde Akın Spor’da transferlerin devam edeceği ifade edildi.