KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin kuruluşunun 20. yılı, düzenlenen özel bir kokteyl organizasyonu ile büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlandı. Gece, samimi atmosferi ve yüksek enerjisiyle dikkat çekti.

Organizasyona; Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Adil Yazıcıoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneklerden Sorumlu Müdürü Cem Yetiş, Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler İletişim Uzmanı Neslihan Orhan, Milletvekili Sami Özuslu ve çok sayıda davetli ile dernek üyesi katılım sağladı.

Gece kapsamında gerçekleştirilen plaket takdim töreninde, geceye katkı sağlayan isimlerin yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü’nden katılan değerli konuklara da plaket takdim edildi. Müzik ve eğlence dolu anlar katılımcılara keyifli bir akşam yaşatırken, DJ Emre Berkay performansı ile gecenin temposu yükseldi ve atmosfer zirveye taşındı. Ayrıca sanatçı Esra Göktuğ Saylam gecede sahne alarak seslendirdiği şarkılarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Organizasyon kapsamında düzenlenen çekiliş ile katılımcılara çeşitli zengin hediyeler takdim edilerek geceye ayrı bir heyecan katıldı.

20.yıla özel olarak gerçekleştirilen pasta kesimi, gecenin en anlamlı ve sembolik anlarından biri olarak öne çıktı. Ardından düzenlenen havai fişek gösterisi ise geceye görsel bir şölen kazandırarak büyük beğeni topladı.

Kurulduğu günden bu yana KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin, Fenerbahçe Spor Kulübü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Fenerbahçe’ye gönül veren taraftarlar arasında güçlü bir gönül bağı oluşturduğu vurgulandı. Bu bağın yıllar içerisinde daha da güçlenerek pekiştiği ifade edildi.

Derneğin, bu süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü’ne hem maddi hem manevi katkılar sağlayarak kulübün değerlerinin yaşatılmasına destek verdiği belirtildi. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde, Fenerbahçe Spor Kulübü’nden alınan değerlerin öncü rol oynadığı ve bu çalışmaların üyelerin desteğiyle hayata geçirilmeye devam ettiği kaydedildi.

20 yıllık köklü geçmişin gururunun yaşandığı gecede, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, geleceğe dair güçlü bir dayanışma vurgusu yapıldı.