Trendyol Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Antalyaspor ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi siyah beyazlılar 4-2 kazanarak derbi mağlubiyeti sonrasında moral buldu.

Beşiktaş karşılaşmanın 4. dakikasında Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Jota Silva farkı ikiye çıkardı.

Konuk ekip 21. dakikada Van de Streek ile golü buldu: 2-1. Hyeon Gyu-Oh 33'te yeniden farkı ikiye çıkardı. Akdeniz ekibi Samuel Ballet ile 47. dakikada golü buldu: 3-2.

Maçta son sözü ise takımının 3. golünü atan Hyeon Gyu-Oh söyledi ve siyah beyazlılar sahadan 4-2'lik galibiyet ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 55'e yükseltirken Antalyaspor 28 puanda kaldı.