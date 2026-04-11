Aksa Süper Lig
DÜN
C. B. Gençlik Gücü – Cihangir: 2 – 0
BUGÜN(16.00)
Yenicami – Karşıyaka: 3 – 2
Esentepe – Gönyeli: 2 – 0
Yeniboğaziçi – K. Kaymaklı: 2 – 1
Lefke – Mağusa T. Gücü: 4 – 6
12 NİSAN PAZAR(16.00)
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Mormenekşe (Burak Mandıralı)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Çetinkaya (Fehim Dayı)
Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – A. Yeşilova (Zekai Töre)
AKSA Birinci Lig
BUGÜN(16.00)
Maraş – Binatlı : 2 – 3
DND L. G. Birliği – Düzkaya: 1 – 0
Türk Ocağı – Değirmenlik: 1 – 2
S. Geçitkale – Yalova: 3 – 0
12 NİSAN PAZAR(16.00)
Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Göçmenköy (Ferhat Tuna)
Rauf Raif Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Aslanköy (Abdullah Genç)
Göçmenköy Stadı: Hamitköy – Lapta (Hakan Ünal)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – M. H. Yılmazköy (Mustafa Öztuğay)