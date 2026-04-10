Birinci Lig ekiplerinden Kozanköy’de teknik direktör değişiklikleri devam ediyor. Son olarak Yüksel Tok liderliğindeki teknik heyet, görevde kaldığı 2 haftanın ardından takımdan ayrıldı.
Bu gelişmenin ardından Başkan Serkan Alkanat liderliğindeki yönetim kurulu, takımın yeni teknik heyetini belirledi.
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktörlük görevine Ercan Atasay getirilirken, yardımcılığını ise Hüseyin Şevki üstlenecek. Yeni teknik ikili, takımlarıyla birlikte çalışmalara başladı.
Kozanköy, Ercan Atasay – Hüseyin Şevki yönetiminde ilk maçına 12 Nisan Pazar günü saat 16.00’da, Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Aslanköy karşısında çıkacak.