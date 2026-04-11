Aksa Süper Lig
DÜN
C. B. Gençlik Gücü – Cihangir: 2 – 0
BUGÜN(16.00)
Atatürk Stadı: Yenicami – Karşıyaka (Kerem Eran)
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Gönyeli (Tufan Çerçioğlu)
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – K. Kaymaklı (Osman Özpaşa)
16 Ağustos Stadı: Lefke – Mağusa T. Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
12 NİSAN PAZAR(16.00)
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Mormenekşe (Burak Mandıralı)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Çetinkaya (Fehim Dayı)
Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – A. Yeşilova (Zekai Töre)
AKSA Birinci Lig
BUGÜN(16.00)
Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – Binatlı (Şakir Azizoğlu)
Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Düzkaya (Ali Özer)
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Değirmenlik (İbrahim Katmer)
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Yalova (Evren Karademir)
12 NİSAN PAZAR(16.00)
Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Göçmenköy (Ferhat Tuna)
Rauf Raif Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Aslanköy (Abdullah Genç)
Göçmenköy Stadı: Hamitköy – Lapta (Hakan Ünal)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – M. H. Yılmazköy (Mustafa Öztuğay)