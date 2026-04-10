Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu, yapılan ilk değerlendirme sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Nijeryalı yıldız, 22 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.